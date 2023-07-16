Akşener'den zam tepkisi: Eski maaşları da yemeye başladılar

İYİP Genel Başkanı Akşener, dün gece akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki gösterdi.

Meral Akşener’in, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…”

Akaryakıta tek kalemde 6 liralık vergi zammı

95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5,77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 lira, motorinden 2,05 lira ÖTV alınıyordu. Artış LPG'de ise 4 lira oldu. Bu artışların pompa satış fiyatına yansımasının KDV'si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor.