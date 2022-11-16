Akşener'den Soylu'ya: 'Ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri...'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Devlet teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilir, ama iktidarın görevi, ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri tek bir vatandaşımızın burnu kanamadan etkisiz hale getirmesini çok daha iyi bilmektir" diyerek Soylu'yu hedef alırken, "Devlet, bir teröristin mülteci kılığına girerek 4 ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşamasına göz yummaz. İktidar ise kontrolsüz bir göç politikası uygulayarak sınırlarımızın kevgire çevrilmesine sessiz kalmaz, teşvik etmez, edemez" ifadesini kullandı.

Akşener'in açıklamasından başlıklar şöyle: