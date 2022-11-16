Akşener'den Soylu'ya: 'Ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri...'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener, "Devlet teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilir, ama iktidarın görevi, ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri tek bir vatandaşımızın burnu kanamadan etkisiz hale getirmesini çok daha iyi bilmektir" diyerek Soylu'yu hedef alırken, "Devlet, bir teröristin mülteci kılığına girerek 4 ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşamasına göz yummaz. İktidar ise kontrolsüz bir göç politikası uygulayarak sınırlarımızın kevgire çevrilmesine sessiz kalmaz, teşvik etmez, edemez" ifadesini kullandı.
Akşener'in açıklamasından başlıklar şöyle:
- Yine canımız yandı, PKK, PYD, YPG terör örgütünün bombasının ateşinde tertemiz hikayelerimiz yarım kaldı. Adana'dan yola çıkıp kardeşinin nişanı için İstanbul'a giden, sırf alışveriş yaptıkları için hayatlarını kaybeden minik Ecrin'imiz ve babası Yusuf Meydan'dan geriye birbirlerine mutlulukla baktıkları fotoğrafları kaldı.
- Evet, devletimizin yanındayız ama içindeyiz, ötesindeyiz, berisindeyiz, her yanındayız. Çünkü biz milletiz, çünkü devlet biziz. Devlet koltuk sahiplerinin babalarının malı değildir. Devletimiz milletçe sığındığımız birlikteliğimizdir. Devlet bunun için büyüktür, bunun için yücedir.
- İktidarın ciddiyetle tehdidi ortadan kaldırması gerekir. Çünkü terörle mücadele, ciddiyetsizliği, siyasi ihtirasları kaldırmaz. Çünkü terörle mücadele, kusursuz işleyen bir devlet aklı olmadan yapılamaz. Terörle mücadelede hiçbir şey gözden kaçamaz, hiçbir aşamada hata yapılamaz. Terörle mücadelede yapılan ilk hata, son hatadır. Bu salonu şereflendiren arkadaşlarımın arasında bu mücadeleyi büyük bir ciddiyetle yapıp sorumluluk üstlenmiş, o sorumlulukların gereklerini şikayet etmeden yerine getirilmiş arkadaşlarım var. Onlara teşekkürü bir kere daha borç biliyorum.
- Devletin görevlerinden biri faili ortaya çıkarıp yakalamak, olayın arkasındaki güçleri aydınlatarak bir daha tekrarlanmaması için önlem almaktır. Devlet failleri yakalamakla görevlidir, iktidarın esas önceliği de terör eylemine daha yapılmadan engel olabilmektir.
- Devlet teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilir, ama iktidarın görevi, ayakkabı numarasına kadar bildiği o teröristleri tek bir vatandaşımızın burnu kanamadan etkisiz hale getirmesini çok daha iyi bilmektir.
- Devlet, bir teröristin mülteci kılığına girerek 4 ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşamasına göz yummaz. İktidar ise kontrolsüz bir göç politikası uygulayarak sınırlarımızın kevgire çevrilmesine sessiz kalmaz, teşvik etmez, edemez.
- Sokaklarda yürüme özgürlüğümüz elimizden alındıysa, terör amacına ulaşmış, milletine söz verip yetkiyi alanlar da işlerini yapamıyor, yapmıyor demektir.
- Dezenformasyonla mücadele de terörle mücadelenin ilk şartlarından biridir, ancak dezenformasyonla mücadele devlet karartmasıyla değil, doğru bilgilendirme ile yapılır.