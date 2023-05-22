Akşener'den 'Sinan Oğan' yorumu: 'Şaşırdığımı söyleyemem'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan hakkında değerlendirmede bulundu.

Akşener, konuya ilişkin, "Sayın Oğan'ın itiraz ettiği her şey yerinde duruyor. Şaşırdığımı söylemem" dedi.

Habertürk yayınına katılan Akşener'in, Oğan'ın kararına dair ifadeleri şöyle:

"Ben olumlu veya olumsuz değerlendirmeye dair kendimi hak sahibi görmüyorum. Bu değerlendirmeyi yapacak olan sayın Oğan'a 5,3 oy vermiş seçmendir. Bu seçmenler sayın Erdoğan'ı desteklemeye mi gideceklerdir; yoksa bir denge unsuru olarak tutum mu alacaklardır, onu bilmiyoruz. Sayın Oğan'ın kişisel kararını elbette saygıyla karşılıyorum. Uzun zamandır Türkiye'de siyasi partilere, şahıslara oy veren seçmenin iradesi sıfır, o partinin marabası gibi tarif edilen seçmen var. Seçmen velinimettir. Sayın Erdoğan'a koştura koştura desteklemeye gideceğini düşünmüyorum.

Millet İttifakı'nı da Cumhur İttifakı'nı da eleştirdiği alanlar vardı. Sayın Kılıçdaroğlu bizatihi sayın Oğan'ı ziyaret ederek cevap verdi. Soru işaretlerine açık ve net cevaplar verdi sayın Kılıçdaroğlu. Sayın İnce özellikle üzerinde durduğum kişidir. Sayın İnce, sayın Özdağ, sayın Oğan dahil olmak üzere onlarla konuşmaya yetkili kıldık biz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması gerekiyor muhatap olarak. Buna karşılık sayın Erdoğan davet etti ve sayın Oğan'ın itiraz ettiği her şey yerinde duruyor. Şaşırdığımı söylemem. Görüşmelerden sonra gidişata göre şaşırmadım. Bu 5,2'lik alan sayın Oğan'ın hareketiyle koştur koştur gidip sayın Erdoğan'ı destekleyecek diye kavram da yok."