Akşener'den Önşen'e tehdit iddiası: ‘Para işlerini karıştırırsanız sizin içinizden geçerim’

İYİP’te başlayan kriz devam ediyor. Son olarak TELE1 canlı yayınına katılan İYİP eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ethem Baykal Akşener’in GİK Üyesi Arzu Önşen’i tehdit ettiğine dair iddiaları gündeme getirdi.

‘Dikbayır’ı tacizden atamazlar’

Baykal, programda Ümit Dikbayır’ın taciz iddialarından dolayı partiden atılamayacağını belirterek, “Bu tüzükte de var. 18 ay, bir buçuk yıllık zaman aşımı var. Tüzükte de var. 5 yıl önce olmuş bir taciz olayını çünkü işten başka bir sebepten atmışlar” dedi.

‘Bir ballı tuzak olayı var’

Baykal şunları söyledi:

“Bir ballı tuzak olayı var, bir kadın olayı daha var. Bir önceki özel kalem görevini yapan kişiyle ilgili de buna benzer… Biri üzerine salındı, o erkekti. ‘Ballı Tuzak’. Casusuk filmlerinde var, ceza davalarında var. Özel kalem değişikliğine gitme sebebi açıklanmadı ama bu yazıldı, basında dedikodu tarzında. Bunların muhattapları o şahıstır.

Ben o zaman disiplin kurulu üyesiydim. Bize GİK’ten veya Akşener’den birşey gelmezse soruşturma açamıyoruz. Ben şikayetler alıp ilettiğim zaman bir yerde tıkanıyordu. Zaten Meral Akşener ile yollarımızın ayrılmasını gerektiren nedenler bunlardır. Örtbas.”

Akşener’den Önşen’e tehdit iddiası

Baykal, bundan önceki son GİK toplantısında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in dönemin GİK Üyesi Arzu Önşen’i “Sizin içinizden geçerim” dediğini öne sürdü. Önşen’in bu ‘tehdit’ sonrası seçimlerden çekildiğini söyleyen Baykal “Seçme seçilme hakkını şartlı tehditle engelledi Meral Akşener. Bir kadını, bir kadın genel başkan tehdit ediyor” dedi.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Önşen’in başvuruda bulunduğunu ve konunun yargıya taşındığını da aktaran Baykal TELE1 ekranlarında dosyayı da gösterdi.

Dosyada Meral Akşener’in Önşen’e yönelik ifadeleri şöyle yer aldı:

“-Arzu, madem öyle çık karşıma aday ol Arzu! Senin içinden geçerim!

-Adayını çıkar, ya da aday ol, karşıma çık. Size lazım olan imzayı ben toplayacağım, çıkın karşıma aday olun(parmak sallayarak) ama genel kurulda bu para pul işlerini karıştırısanız, bu konulara girerseniz sizin içinizden geçerim”

‘Seçim gecesi kahkaha atıyordu’

Baykal açıklamalarında ayrıca, 28 Mayıs seçimlerine de değindi. “Akşener seçimi kaybetmekten memnundu” ifadelerini kullanan Baykal, “Seçim gecesi genel merkezde kahkaha atarken (Meral Akşener) istifaya davet etmiştim. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybetmiş bir genel başkan kahkaha atar mı?” ifadelerini kullandı.