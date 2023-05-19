Akşener'den kurmaylarına 'sahaya inin' talimatı: 'Hiçbir şey bitmedi'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve yeni seçilen milletvekillerine sahaya inerek Millet İtitfakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için çalışmaları talimatını verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Akşener, Başkanlık Divanı ve kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda cumhurbaşkanı yarışında henüz her şeyin bitmediği belirtilerek, ikinci tur için atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantıda sandığa gitmeyen 8,8 milyon yurttaş başta olmak üzere Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’a verilen oylar ve geçersiz oyların da içinde olduğu yaklaşık 14 milyon oyun yoğunlaştığı yerlerin izinin sürülerek tespit edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Sandık sayımı ve veri girişinde sonucu etkileyecek usulsüz girişimlerle 3 bin civarındaki sandık için itirazda bulunulduğu bilgisi paylaşılan Başkanlık Divanı’nda, sıkıntılı yerlerin başında Isparta’nın geldiği söylendi. İYİP'in YSK temsilcisinin bizzat Isparta’ya giderek süreci yakından takip ettiği aktarılan toplantıda, Aylin Cesur’un 35 oyla vekilliğini kaybettiği ifade edildi.