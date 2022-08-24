Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "Elbette aday olma konusunda bir problem yok, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz adaylığına dair hiçbir şey konuşmadık" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtğimiz gün katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında 'güçlü bir ihtimal olabilir' diye yanıt vermişti. İYİP lideri Akşener de bugün 6'lı masanın cumhurbaşkan adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir durum var. Fikir takip önemli. Bu altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'dur.

İkincisi, o masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek girdim. Ekstra bir şey söylemeden. Dolayısıyla elbette aday olma konusunda bir problem yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz adaylığına dair hiçbir şey konuşmadık.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Altılı Masa bir adayı tespit edecek. Ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz. Altı Birbirinden farklı gelenekten gelen, değer setlerine sahip siyasi geleneğe sahip genel başkanların bir araya gelip, farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı öğrendiği ve uyguladığı bir masa orası. Bunun doğru anlaşılması halinde, hakikaten oybirliği ile bir aday çıkacak.

Farklılıklarımız var bu farklılıklara saygı duyarak müşterekleri bir araya getiriyoruz. Bunun bir süre sonrası, çok kolay bir aday tespiti en kolay hale gelecek ve daha önemlisi bu tespit edilmiş adayla ilgili herkes aynı şekilde çalışacak.

Üçüncüsü ise o adayın yol haritası öncelikle yapıldığı için aslında bir koalisyon da oradan çıkmış olacak.

Diyelim sizi aday gösterdik. Siz seçildiniz. Ondan sonra ne kadar sürede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek, bir de bir Meclis ayağı var. Hem orayı kazanacağız hem orayı kazanacağız. Dolayısıyla senaryo çalışmak durumundayız biz. Diyelim ki 305 milletvekili çıkardık başka bir prosedür, 360 çıkardık başka bir prosedür. Bunlar senaryo.

Seçilen kişi ikinci bir Tayyip Erdoğan olmayı, o yetkilere 'Pek de iyiymiş' dememesi gerekiyor. Bunu dememesi için kuralların, kaidelerin belirlenmesi gerekiyor. Onun altına o kişi imza atacak. Belki o kişi paylaşacak kamuoyuyla. 'Ben bunları taahhüt ediyorum' diye. Çok kolay bir iş değil ama inanılmaz mesafe alındı."

Akşener, "Altı liderin cumhurbaşkanı adayının tespit edileceğini söyleyen ilk Kılıçdaroğlu mu" sorusu üzerine ise, "CHP'nin göstereceği herhangi bir adayı konuşmadık. Ama kararı o masaya bağlayan Kılıçdaroğlu'dur. Bu da çok kıymetli bir şey" diye konuştu.