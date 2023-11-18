Akşener'den İYİP'ten istifa eden milletvekillerine: 'Seçilirken bir sorununuz yoktu'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa eden 8 milletvekili hakkında ilk kez konuştu.

İstifa eden isimlerin AKP ve MHP'ye gittiğini hatırlatan Akşener, “Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu” dedi. Yeni istifaların gelebileceğine işaret eden Akşener, şöyle konuştu:

''İlginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım.

Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi… Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım. Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim.

Dün olduğu gibi yine istifalar olacak. Bazılarının yaptığı siyasi dolandırıcılıktır. İstifa edip Ak Parti'ye geçen vekile sormuştum; 'Neden bize geldiniz?' diye. Nebi Hatipoğlu 4 gün sonra Ak Parti'ye geçti. Erdoğan bunları görmüyor mu acaba?"

'İspat edilirse politikayı tümden bırakacağım'

Milletvekili adaylıklarının parayla satıldığı iddialarının ardından parti kasasındaki paraların akıbeti hakkında da yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişti.

Kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne Ak Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum."