Akşener'den İsveç açıklaması: Stockholm'deki yerel bir mahkemede suç duyurusunda bulunacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cuma günü Stockholm'deki yerel bir mahkemede suç duyurusunda bulunacağız. Bu nefret suçunu gerçekleştirmesine izin verdiği için İsveç hükümetini şikayet edeceğiz.

Ankaramızın göbeğinde Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Erdoğan, sana sesleniyorum yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor söyler misin? Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Şimdi gerçek failleri örtbas ediliyor. Yine savcılar değişiyor, yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Görevini yerine getir Erdoğan.

Hala daha Nebati Bakan çıkıp kasımda enflasyonun bacağını kırdık, aralıkta enflasyonun bacağını kırdık... Bundan sonra enflasyonla mücadelede en rahat dönemdeyiz diyor. Palavra. Muhteremler hem enflasyonla mücadeleyi hem de TL'yi değersiz hale getirmeyi hedefleyemezsiniz. Eğer ki TL'nin değersiz olmasını savunuyorsanız yaşasın enflasyon demeniz lazım. Ki zaten siz, düpedüz bunu savunuyorsunuz."