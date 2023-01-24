Kılıçdaroğlu ve Akşener'den 'tek cumhurbaşkanı yardımcısı' iddiasına ilişkin açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "muhalefet seçimi kazanırsa tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak istediği" iddiasını yalanladı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, söz konusu iddiayı 20 Ocak'taki yazısında gündeme getirmişti. Fırat, yazısında, "İYİ Parti’nin Geçiş Süreci Yol Haritası’nda bazı maddelere itirazı var. Bunların başında ise Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı geliyor. İYİ Parti’nin talebi geçiş sürecinde bir yardımcısı olması, onun da masanın ikinci büyük partisinin genel başkanı olması yani Akşener’in olması" ifadelerini kullanmıştı.

'Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum'

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan ve konuşulanların yalan olduğunu belirten Akşener, "Bakın yanlış bilgi demiyorum, yalan diyorum. Birileri maalesef gazeteci arkadaşlarımızı işletmiş. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Masa’daki diğer arkadaşlarımıza bu konuda değil talepte bulunmak, ima yollu bir şey söylemiş değilim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu iddiaya ilişkin "Bu konuları da 26 Ocak’ta görüşeceğiz. Bunlar Yol Haritası ve Ortak İlkeler Metnini ilgilendiren konular. Dolayısıyla benim bugünden diğer liderleri etkileyecek şekilde konuşmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.