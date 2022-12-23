Akşener’den ilk ve orta öğretim için de ücretsiz yemek çağrısı: Devletin yapacak gücü var

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6 Şubat itibariyle 'Okul Öncesi Eğitimdeki Tüm Okullarda Ücretsiz Yemek Uygulaması' duyurusuna yanıt verdi.

6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğinin duyurulması üzerine İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklara da böyle bir imkan sağlanmasını talep etti.

Akşener, Kasım ayında TBMM'de yapılan oylama ile reddedilen Rüzgargülü Projesi'ne atıfta bulunarak, yalnızca okul öncesi öğrencilerine verilecek yemek desteğinin yeterli olmayacağını ifade etti.

Akşener, Twitter’dan bakanlık duyurusunu alıntılayarak şunları yazdı:

“Rüzgârgülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkânı sağlayın! Devletimizin bunu yapacak gücü var. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun!”