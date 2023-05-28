Akşener'den ilk açıklama: Erdoğan'ı tebrik ediyorum, çıkarması gereken dersler var

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akşener "Ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır birikmiş birçok sorunumuz var ve bunların başında da ekonomi geliyor. Şimdi bu sorunlara yanıt verme zamanı geldi." dedi.

Akşener özetle şunları söyledi:

"Biz de milletimizin verdiği muhalefet görevini yürüteceğiz.

Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur.

Milletimiz bize söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır.

Demokrasilerde bana niye yok, ona oy verdin deme hakkı hiç kimsede yoktur.

Bugünden sonra da yine milletimizin taleplerini dinleyeceğiz.

Şunu asla unutmayın ki biz hâlâ buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada, Meclis'te.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.

Sayın Erdoğan'ın da çıkarması gereken büyük dersler olduğunu kendisine hatırlatmak istiyorum.

Umarım kendisine oy vermiş ve vermemiş her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder.

Umarım yine kazanmışlık hırsı Erdoğan’ın gözünü kör etmez. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanı ile uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkeyi birleştirmek fırsatını tepmez.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu Kısıklı’daki vatandaşlara yuhalattı. Bu yeni seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.

Hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı kendisine yol edinir diye ummuştum. İnşallah bu ayıplı davranış sondur.

Umarım bu son döneminde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar.

Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür.

Bugün saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, orada da bir değerlendirme yapacağız."