Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu.
Akşener, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi için şu açıklamaları yaptı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması: Fezlekesine 'Evet' diyeceğiz
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi hakkında, 'Benim arkadaşlarım bu fezlekeye evet diyecek. İYİ Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir' dedi.
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrasın açıklamalarda bulundu.
Akşener, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi için şu açıklamaları yaptı: