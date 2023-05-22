Akşener'den gençlere: Seçimi kaybettiğimiz takdirde nefes alamayacaksınız

İYİP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, Kadıköy'de yaptığı ziyaretler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 Mayıs'ta kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Hepi topu 2,5 milyon seçmen. Bu seçimi çok çalışıp almak mecburiyetindeyiz. Aksi halde lüks arabaya binenlerin sayısı artar, onlar yata döner, yaşadığı evden çıkmak isteyenler de TOKİ evi ister. Bunları başarmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Akşener, cumhurbaşkanı seçimlerini Erdoğan'ın kazanması durumunda söz konusu geçişin mümkün olmayacağını söyledi.

Gençlere ve kadınlara seslenen Akşener şöyle konuştu:

"Bu ülkede bu seçimi kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Kılıçdaroğlu kazandığında kılık kıyafet kavgası, Atatürk ile kavga bitecektir. Esas olan şey hırsız olmamaktır çalmamaktır."