Akşener'den 'Gabar' açıklaması: 'Mezar kazarken petrol bulmuş'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bugün Bursa'da düzenlediği mitingde "Sayın Erdoğan bizi, Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz" dedi.

Akşener Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte düzenlediği mitingde şunları söyledi:

- (Sinan Ateş cinayeti) Bursa bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen Ankara’nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli ama uçan kuşu bile, bilumum teröristlerin ayak numaralarına kadar bilen, Gabar’da bize mezar kazdıran Sayın Erdoğan nasıl oluyor da Sinan Ateş’in katillerini, azmettiricilerini bulamıyorsun? İşte bunun adı artık iktidardan gidiyor olmaktır.

- (Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü) Muhsin Başkan’ın da kanı yerde kaldı. Muhsin Başkan da bir suikasta kurban gitti. O suikastın ne oldu ne bitti, kapatıldı geçti gitti, kimse ne olduğunu anlamadı. İçimizde Muhsin Başkan bir yara, Sinan da çok yeni çok taze bir yara… Annesi, babası, kardeşleri, gencecik eşi, Bengisu ve Banu Çiçek küçücük iki kız çocuğu babasız kaldılar. Buna vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Elbette hesabını soracağız. Hukuk önünde en ağır cezayla cezalandırılacaklar.

- (Sinan Ateş'in ailesine ziyaret) Şimdi bugün evlerine gittik. Sinan’ın arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu, milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara onun arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş ki, ’14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan’a kaçarsınız’. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Sen Bulgaristan’a mı kaçmayı düşünüyorsun muhterem? 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın. Görürsün kaçamayacaksın.

'Hepsi kafayı sıyırdı'

- Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor. Yahu seçime gidiyoruz, seçime… Bursa’ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı kovaladığımız, yani onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için ne yapmak istediğimizi, öğretmenler için ne yapmamız gerektiğini, KPSS mağdurları için ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı, tarımı, sanayiyi, Suriyelileri ne yapacağımızı söylememiz gerekirken Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz. Hadi oradan be, hadi oradan be… Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir? Hepsi kafayı sıyırdı, hepsi kafayı yedi.

'Mezar kazarken petrol bulmuş'

- Sayın Erdoğan bizi, Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş… Hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış… Şimdi yakın zamanda Gabar’da petrol bulundu ya, Cudi’de de çünkü Cudi ve Gabar’a gömecekti muhterem, şimdi herhalde Cudi’de de başlayacak kazma, inşallah orada da bir doğalgaz, petrol neyse bir şey bulur. Türkiye kazanır.

- Şimdi böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her bir vatandaşının namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Kadına, ‘sürtük’ diyemez. ‘Çürük’ diyemez. ‘Düşük’ diyemez. Gençlere, ‘süfli’ diyemez. Doktorlara, ‘defoluna gidin’ diyemez. Çiftçiye ‘hain’ diyemez. Domates yetiştiricisine ‘terörist’ diyemez. Muhalefete oy verecek bu asil milletin mensuplarına ‘işgalci’ diyemez, ‘darbeci’ diyemez. Arkadaş kafayı mı yedin sen? Bizim belimizde silah mı var darbe yapacağız? Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz’da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı olarak bu devleti köprüden ve sokaktan topladı getirdi. Şehit olma uğruna, şehit verme uğruna, gazi olma bedelini ödedi. Daha ne yapsın bu millet? Bir de onlara sen darbeci mi diyorsun? Senin canını onlar kurtardı, bu millet kurtardı. Milli irade hepimiz için, bütün siyasetçiler için baş tacıdır, baş tacı olmak zorundadır.

- Bir arkadaş var. Kafayı erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış, sonra ileri gitti fantezi uçtu uçtu uçtu. Şöyle bir durum var, ‘erkekler ve hayvanlar’ dedi. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Ben her gittiğim şehirdeki bütün psikiyatrları baştan aşağı bu muhteremlerin muayenesini yapmak üzere ayağa kalkmalarını, bu konuda görev almalarını rica ediyorum. Gerçekten sıyırık bir durumdalar.

- Yahu arkadaş ben PKK’lıysam derhal tutuklayın. O şerefli Türk polislerini bana niye beni korumaları için bir PKK’lıyı korumaları için tahsis ediyorsunuz? Yeryüzünde böyle bir manyaklık olabilir mi?

- Sayın Recep bey senin sağ elinde Hizbullah var, katiller var, Gaffar Okkan’ın katilleri var. Sol elinde PKK var..."