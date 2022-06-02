Akşener’den Erdoğan’ın Sürtük ifadesine tepki: Çok az kaldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Akşener, Erdoğan’ın Gezi Direnişi'ni ve Gezi eylemcilerini hedef aldığı sözlerinde ‘Sürtük’ ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Akşener, 'hürriyet, demokrasi, eşitlik ve adalet' vurguları yaparken, şu cümleleri kullandı:

"Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür.

Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor.

Çünkü sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mübah gördüğü bir ticaret sahasıdır. Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır.

Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler.

Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz!

Ve o sandık geldiğinde bu istibdata mutlaka son vereceğiz!

Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!"