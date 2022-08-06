Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Kürsü şovlarını bırak, Soylu’dan bu sözlerin hesabını sor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sorusuna, "Hanımefendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur" şeklinde yanıt vermişti.

Konuya ilişkin tekrar açıklama yapan Akşener "Sayın Erdoğan, Ak Parti'nin 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor" dedi.

Ne olmuştu?

Akşener, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir” demişti.

Bunun üzerine Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz” ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

“’Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”

Soylu’nun bu açıklamalarına dün yanıt veren Akşener'se “Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın” demişti.

Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, "Hanımefendi, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu konuda iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Biz gerekli mücadeleyi verdik, vereceğiz. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün" ifadelerini kullanmıştı.