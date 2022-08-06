Erdoğan: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e dönük olarak "İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Bunların hepsiyle gerekli biz mücadeleyi verdik veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin verdiği mücadele bilinen bir gerçektir" dedi.

Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde bir konuşma yaptı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile mücadeleye yönelik açıklamasına değinen Erdoğan şunları kaydetti:

"Şimdi, bir yere geleceğim. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan, yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu, fazla uzak değil. Yani 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız, diyor. Hanımefendi, önce şunu bileceksin. Bir defa bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Tayyip Erdoğan'ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Yok captagonlar, yok şunlar, yok bunlar.

Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili, İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, şahsımın, bakanlarımızın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun, ana muhalefetin içinde sulu, kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. AK Parti iktidarının bu noktada, sulu, kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün. Onlarla beraber nasıl yol yürüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz kesin ve nettir. Bu mücadeleyi, kimse inkar edemez.”

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemize hizmet mücadelemizde Kocaeli hep yanımızda oldu. Biz de kalkındırmak için her türlü desteği verdik veriyoruz.