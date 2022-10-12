Akşener'den Erdoğan'a: Teklifimize evet deyin, yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener "yolsuzlukla mücadele" için yasa teklifi vereceklerini belirterek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Teklifimize evet deyin, destekleyin, gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim" diye seslendi.

Partisinin Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan'ın “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun, Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz" sözlerini hatırlattı.

'Vaat değil itiraf'

Akşener "Bay Kriz, bundan 20 yıl önce, iktidara gelirken, '3Y’nin, yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı, bir Türkiye inşa edeceğiz' demişti. Hatta sonraki yıllarda da, bunu başardıklarını iddia etmişti. Yani bu arkadaşımız, 20 yıl sonra bugün, aslında 'başaramadık' diyor. 'Türkiye’de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var' diyor. Yani aslında bu sözler, bir vaat değil, başarısızlığın apaçık bir itirafıdır" diye konuştu.

'Teklifimize evet deyin'

Erdoğan'a seslenen Akşener "Ben şimdi bizzat buradan, arkadaşlarıma talimat veriyorum: Yolsuzlukla mücadele için, yasa tekliflerimizi, bir bir Meclise getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin, o zaman, ne kadar samimisin görelim bakalım. Biz varız. Teklifimize evet deyin, destekleyin, gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim" dedi.