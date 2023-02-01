Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş çağrısı: Ya katillere boyun eğeceksin ya dik duracaksın

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Erdoğan'a "Ya makamının hakkını verip bu alçaklık karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin, seçimini yap" dedi. Meral Akşener, "Merak etmeyin 14 Mayıs'tan sonra her şey iyi, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"Bu mücadele pazarlık peşinde koşanların mücadelesi değildir. Bu mücadele serdengeçtilerin, Gezi’de sesini duyurmaya çalışanların, en ücra mahallelerde sandık başında sabahlara kadar müşahitlik yapanların, Boğaziçi Üniversitesi’nde haysiyetini korumaya çalışan akademisyenlerin" diyen Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs’a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan’a aynı soruyu soracağım. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanına Ankara’nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Sinan Ateş’e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor?

'Devlet cinayeti örtbas etme yeri değil'

Sayın Erdoğan bu alçakları bulmak senin vazifendir. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Can almayı kendine hak gören alçaklar bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Devlet cinayeti örtbas etme yeri değildir. Ya bu şehir eşkıyalarını görmezden gelmeye devam edeceksin ya üzerine gideceksin. Ya makamının hakkını verip bu alçaklık karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin. Seçimini yap Sayın Erdoğan.

EYT konusu: 'Vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti'

EYT kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. İktidar kafa karıştırıcı açıklamalarla insanımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT’li kardeşlerimiz prime takıldılar. Net şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz?

'Sabit internet hızında 106’ncı sıradayız'

Türkiye, maalesef, teknoloji ihraç eden değil, teknoloji ithal eden bir ülke oldu. Uluslararası verilere göre sabit internet hızında Aralık 2022 itibariyle 178 ülke arasında 106’ncı sırada yer alıyoruz; Nikaragua ve Ruanda’da bile internet bizden hızlı."