CHP'de 'İYİ Parti' değerlendirmesi: Destek vermezlerse Kılıçdaroğlu 5 partinin adayı olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini söylemişti.

Halktv'den İsmail Saymaz, "Millet İttifakı’nın adayı 13 Şubat’ta açıklanmayabilir" başlıklı yazısında masadaki krizi yazdı.

Saymaz yazısında, "CHP’li yetkili, masanın dağılmayacağını, fakat diğer beş partinin ortak adayıyla, bu durumda Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edeceğini vurguluyor. CHP’liler Kılıçdaroğlu’ndan başka bir aday düşünmüyor. İyi Parti’nin çekilmesi ihtimalini bile göze aldıklarını anlıyorum" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"İyi Partililer adayın, Akşener tarafından yetkili kurullarında tartışılacağını vurguluyor. Yani İyi Parti milletvekilleri ile Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri nihai kararı verecek.

Gerçekçi olmak gerekir ki İyi Parti’nin yetkili kurullarından Kılıçdaroğlu’nun çıkması, olasılığı en düşük senaryo.

İyi Parti, seçmenlerini Kılıçdaroğlu’na ikna edemeyeceğini, Cumhur İttifakı’ndan gelecek oyların geri döneceğini düşünüyor. Hatta bir İyi Partili yönetici, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığında parti olarak oy kaybediyoruz” diyor.

İyi Parti’nin bir senaryosu var mı?

O da yok.

Yavaş sahneden çekildi.

İmamoğlu partisini ve liderinin karşısına geçmez.

Akşener, “Başbakan olacağım” sözünü yemek istemiyor.

Diğer taraftan İyi Parti, masadan kalkan ve bu ittifakı bozan olmak istemiyor.

Bu kısırdöngü, İyi Parti’de bugün azınlıkta olan “Neden Kılıçdaroğlu ile olmasın”görüşündekilerin sayısını arttırabilir mi? Zaman gösterecek.

CHP, sanılanın aksine, Millet İttifakı’nın, kendisinden en emin partisi.

Telaşa kapılmıyor.

İyi Parti ikna olmazsa ne olur?

CHP’li üst düzey bir yetkili birkaç gün beklenebileceğini ifade ederek, “Bazı mazeretler ileri sürülüyorsa o gün olmaz, bir hafta sonra olur” diyor rahatlıkla.

CHP’liler anket yapmaya sıcak bakmıyor: Hem tartışmalı buluyorlar hem vakit kalmadığını söylüyorlar. CHP’li yetkili “Ankete başvursak seçimi kaçırırız” diyor.

Ya İyi Parti yokuşa sürerse?

CHP’li yetkili, masanın dağılmayacağını, fakat diğer beş partinin ortak adayıyla, bu durumda Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edeceğini vurguluyor.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’ndan başka bir aday düşünmüyor. İyi Parti’nin çekilmesi ihtimalini bile göze aldıklarını anlıyorum.

Baştaki soruya döneyim.

Millet İttifakı 13 Şubat günü ortak cumhurbaşkanı adayını açıklayacak mı?

Bir şartla!

İyi Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Evet” derse…"