Akşener'den Erdoğan'a seçim yanıtı: Seçilebileceğin bir tarih yok

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında konuştu. Akşener toplantıda AKP cenahından yapılan erken seçim açıklamalarını değerlendirdi. Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin bir tarih yok. Sana bir dost tavsiyesi, yancılarınla kafa kafaya verip hesap yapacağınıza son 5 ayını iyi geçirmek için çaba sarf et. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun" diye seslendi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şunun şurasında seçimlere beş ay kaldı. İktidar seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. İşi gücü bıraktılar bununla uğraşıyorlar. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili bir başka yorumda bulunuyor. Hatta en son güzelim Haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda Haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018'de üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi aklınıza geldi?

Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok.

'Memur ve emekliler için yapılacak artış asgari ücret artışı kadar olmalıydı'

Daha önce yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkarttı. Padişahımız, efendimiz lütfettiler. Niye en başında yapmadı kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandı onu da kimse bilmiyor. Sayın Erdoğan yersen siyaseti ile devlet yönetilmez. Öyle keyfine göre konuşamazsın. Öyle bahis oynar gibi milletin geleceği ile oynayamazsın. Madem yüzde 30 artış yapma imkanın vardı neden önce yüzde 25 açıkladın? Milletimize yoklama mı çektin, memura emekliye kupon mu yaptın? Biliyorum sen hesaptan kitaptan pek anlamazsın ama ben yine de sana bir hesap yapayım. 2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi ise bu kaybı telafi etmeye yetmiyor. Hadi diyelim ki Tayyip Beyi Üzmeyen İstatislik Kurumu'nu ciddiye aldık. 2022 yılındaki refah kaybını telafi etmek için Ocak ayındaki memur ve emekli maaş artırımının yüzde 26 olması gerekiyordu. Bir de bunun üzerine 2023 yılında oluşacak enflasyonun en az yarısını koymamız gerekiyordu. Hesabı bu şekilde yaptığımızda memur ve emekliler için yapılacak artışın hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu.

'Yurt Dışı Türkler Bakanlığı'nın oluşturulmasını sağlayacağız'

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Mesela temsil sorunları var. Çifte vatandaşlık sorunları var. Mesela hukuki, katılım sorunları var. Mesela ayrımcılık ve dışlanma sorunları var. Yabancı düşmanlığı sorunları var. Türkiye'deki kutuplaşma ve kamplaşma atmosferini aynen alıp Avrupa'ya taşıdılar. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dişe dokunur hiçbir politikası yoktur. Çünkü AK Partinin nazarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AK Parti'nin siyasi hedefleri doğrultusunda kullanışlı oldukları sürece bir değerleri vardır. Yani AK Parti iktidarı için yurt dışında yaşayan insanlarımız koltuklarını korumak uğruna araçsallaştırılan bir siyasi istismar aracından başka bir şey değildir.

Türk Dünyası Bakanlığı haricinde gerekli görüldüğü taktirde Yurt Dışı Türkler Bakanlığı'nın oluşturulmasını ya da mevcut bir bakanlığı bu bağlamda genişletilmesini sağlayacağız. AK Parti'nin son dört yılda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın elinden aldığı hakları geri vereceğiz."