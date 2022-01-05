Akşener'den Erdoğan'a: Nebati'yi ekonomiye meteor gibi düşürdün

İYİP Genel Başkanı grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Akşener konuşmasından satırbaşları şu şekilde;
- Yeni yıla zam kâbusuyla girdik. AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında faiz yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı çarptı.
- Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk saatlerinde rekor seviye zamlarla girdik.
- Damat kadar başınıza taş düşsün derken damadının manevi halefi Nureddin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üzerine meteor gibi düşürdün.
- Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Bu millet sana döviz kurlarını artır, faizleri yükselt diye oy vermedi. Sen sözünü tutmadın. Artık yeter, lafı uzatmaya, boş gündemlerle tribünlere oynamaya gerek yok. Millet iradesinden kaçış yok, o sandık elbet bir gün gelecek. Sen milletimize tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye’nin çözülemeyecek derdi yok. Biz buradayız, biz çözeriz. Bu beceriksiz iktidar tıpış tıpış gidecek.
- Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor. Istakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar.
- Adaletsiz 'döner sermaye' sistemi yerine emekliliğe yansıyan adil maaşlar almanızı sağlayacağız. Ayrıca taşeron ve sözleşmeli hizmete de son vereceğiz.
- Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk edip geleceğini, başka ülkelerde arayan doktorlarımızın sayısı Türk Tabipler Birliği rakamlarına göre 1361.
- Sayın Erdoğan bu insanlarımıza yazık değil mi? Bu ailelere yazık değil mi? Onları vergileri ile okutan, bu aziz millete yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları, neden doğup büyüdükleri toprakları terk edip gidiyor? Neden ata yurduna veda ediyor? Neden gurbette gelecek arıyor? Senin yüzünden Sayın Erdoğan, senin yüzünden.
- Geçen 20 yılda 8 kere değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kere değişen milli eğitim sistemiyle istikrarsızlığın ve beceriksizliğin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz.