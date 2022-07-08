Akşener’den Erdoğan’a: Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir” diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Akşener, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. Zeyrek yazısında, "AK Parti'deki bu Dodurga Zaferi sevincini dün telefonla görüştüğüm İyi Parti lideri Meral Akşener'e sordum. Kendisi, Konya'da katledilen hekimi, İstanbul'da katledilen avukatı anımsattı ve şöyle dedi: 'Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Cumhurbaşkanı Sarayı'na kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor. ‘Açım' diyene ‘ne açı' diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir.” ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Sayın Akşener'in çağrısı mantıklı. Hazır AK Parti Dodurga zaferinin rüzgarını yelkenlerine doldurmuş, o zaman bu hızla seçime gitmesinde fayda olacaktır."