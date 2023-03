Akşener'den Erdoğan'a: 'Giderayak seni çok gergin gördüm, papatya çayı iç'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti.

Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.