Akşener'den Erdoğan'a: Gel sana açlığı anlatayım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

Akşener şunları kaydetti:

'Aç kalan yok' açıklaması

Ülkemizin uzun zamandır içinde bulunduğu kara komedi başroldeki bay krizin adeta oscarlık performansıyla geçtiğimiz haftada devam etti. Saraydan çıkamayan, marketi, çarşıyı, pazarı unutan, vatandaşlar iki kelam edemeyen sayın Erdoğan, 'Birileri aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan falan yok' dedi. Bu sözler bu ülkenin cumhurbaşkanına ait. En son geçinemeyen insanlarımıza şükürsüz demişti şimdi de vicdansız olunmuştu. Gerçekten ibretlik. Yoksulluğu bitirmek için gel, beş, on, on beş maaşlı danışmanlarla hayat sürdür. Allah aşkına biz başka ülkede mi yaşıyoruz?

Sarayda oturan milletin halinden anlamıyor. Artık ülkesinde yaşananları bile bilmiyor. Sayın Erdoğan ayıptır, günahtır. Böyle bir kibir olabilir mi? Reddettiğin açlığı ben sana anlatayım. TÜİK'in verilerine göre bile Nisan ayında gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 89 artı. Sen ve maaş manyağı yaptığın tapınak şövalyelerin hep bir ağızdan bütün dünyada enflasyon var diyeceksiniz.

'Matematik, ekonomi gibi çok kuvvetli olduğun bir alan değil'

Matematik, aynı Tarih ve ekonomi gibi senin pek kuvvetli olduğun bir alan değil. O nedenle bu sayıları daha rahat anlaman için başka bir şekilde anlatayım. Geçen sene nisan ayında bin liraya aldığımız gıda ürünlerini bu yıl bin 890 lira gerekiyor. 'Aç kaldık' diyene vicdansız diyorsun ya TÜRK-İŞ'e göre 4 kişilik bir hanenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken gıda harcaması geçen seneye göre yüzde 108 artmış. Geçen sene 2897 lira olan açlık sınırı bu sene 6 bin 18 lira olmuş. Övünmeye doyamadığın asgari ücret artışı bin 423 lira. Bu durumda kim vicdansızmış sayın Erdoğan?

Basına ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren Akşener, "Yıllardır milletimizi birbirine düşürerek, ‘Sen o’cusun, sen bu’cusun’ diyerek kutuplaşmadan beslenen sen değil misin? Bu kanunu, geriye doğru işletsen, senin müebbet alman gerekiyor" diye konuştu.