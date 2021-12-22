İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Akşener’in açıklamaları şu şekilde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Akşener'den Erdoğan'a: Bu fakirliğin, zamların sorumlusu sensin
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan. Bak işte bütün bunlar sebep, olanlar da sonuçtur. Bu fakirliğin, zamların, çilenin sorumlusu sensin' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Akşener’in açıklamaları şu şekilde: