Akşener’den dikkat çeken seçim kampanyası videosu: İmamoğlu damgası

İYİP seçim çalışmaları kapsamında bir video hazırladı.

Dün “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan” vurgularıyla İYİP lideri Akşener’in afişleri yayımlanırken bugün de dikkat çeken bir video paylaşıldı.

'Sandıkta değiştireceğiz!'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü Devlete Adalet Yakışır!” ifadeleri kullanıldı.

Akşener’in yayımladığı videonun içeriğinde İstanbul Sözleşmesi, birden fazla maaş alan bürokratlar, sosyal medya yasası ve seçim sandığı güvenliğine vurgu yapıldı.

Videoda ayrıca hapis cezası alan ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da büyük yer verilmesi dikkat çekti.