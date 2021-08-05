Akşener'den Bolu Belediyesi'ne: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'ndaki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere konuştu.

Bir basın mensubunun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, göçmenler için belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesinin, CHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesiyle ilgili sorusu üzerine Akşener, "Göç dünyanın bir gerçeği. Bu gerçeğin bilincinde olarak Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Avrupa'ya bir göç dalgası yıllardır var, bundan sonra da olacak. Hele bu iklim değişikliğinden sonra daha da fazla olacak" dedi.

Akşener, şunları kaydetti:

"Türkiye geçiş yeri olduğu içi Avrupalı, Batılı, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hendek yapmak üzere bir teklif getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü Dışişleri Bakanlığı eski İçişleri Bakanı olarak bu konuyu iyi bildiğim için beni gönderdiler ve biz o kararın Avrupa Parlamentosu'ndan çıkmasını engelledik. 2001'ler, 1999'lar, 1997'lerden beri tartışılan bir konudan bahsediyorum. Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler. Uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor. Düşmanlık yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye'yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşma neticesinde de bir gerçek. Ayrışma noktalarını, bu kadar gol atalım diye, derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben muhalefet partisi genel başkanıyım, duvardan duvara çarparım ama bugün doğru değil. Sığınmacıların Türkiye'ye hurra yapması yanlıştır. Avrupa'nın dediğini yapıp Türkiye'yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir, bu da yanlıştır. Ama idarecilerin yaptığı hatalar neticesinde gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır."