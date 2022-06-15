Akşener'den Akdeniz Üniversitesi'ndeki şüpheli ölümlerle ilgili açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasında Akdeniz Üniversitesi'ndeki şüpheli ölümlere değinenerek, "Eğer ortada gençlerimizin hayatını baskılayan baskılar varsa bunu öğrenmek zorundayız. Yurtlarda yaşanan olayların araştırılıp soruşturulması için konunun takipçisi olacağız" dedi.

Akşener, "Gençlerimizi karanlığa hapseden nedenlerin peşini bırakmayacağız. Enes'in acısı hâlâ yüreğimizdeyken KYK yurtlarının da başıboş yönetimlerin eline bırakılmasına göz yumamayız" ifadesini kullandı.

"Ülkemizdeki ağır ekonomik koşullar nedeniyle yorulan, yıpranan gençlerimizin barınma imkanını bile zor buldukları yurtlarda neler yaşadıklarını bilmek zorundayız" diyen Akşener, "Elmalılı Hamdi Yazır yurtlarında yaşanan olayların araştırılması, soruşturulması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için konunun takipçisi olacağız. Gençlerimizi çaresizliğe iten, yaşamaktan vazgeçiren sebeplerin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi: KYK yurtları cemaatlerin at koşturduğu ölüm yurtları haline gelmiştir

Kürsüye çıkan bir Akdeniz Üniversite öğrencisi de, "Yurtta kalan öğrencilerin yurt personeli tarafından baskı altında bırakıldığı özel hayatlarının ihlal edildiği, 'manevi danışmanlık' adı altında bazı tarikat ve dini cemaatlere taraftar toplandığı, siyasi parti propagandası yapıldığı apaçık bir gerçektir. KYK yurtları devlet yurdu görünümlü cemaat, tarikat ve siyasi parti yandaşlarının at koşturduğu ölüm yurtları haline gelmiştir" dedi.