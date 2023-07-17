Akşener: Zam rüzgarına sessiz kalmayacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 81 il başkanlığında ortak açıklama yapacaklarını belirterek, “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız” dedi.

Akşener, Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklamada “İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! 'Millet için milletle beraber' anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; Yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!” ifadelerini kullandı.