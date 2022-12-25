Akşener ve Kılıçdaroğlu için arka kapı diplomasisi

Saraçhane buluşmasının ardından, Altılı Masa'nın geleceği ve adaylık konusundaki tartışmalar öne çıktı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında basın üzerinden yürütülen diyaloğun, her iki parti içerisinde "Altılı masa dağılıyor mu?" endişesi yarattığı aktarıldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, son olarak Altılı Masa toplantısının 5 Ocak tarihine ertelenmesinin Akşener ve Kılıçdaroğlu için arka kapı diplomasisine olanak tanıyacağını belirtti. İki tarafa da "Aranızdaki gerilim oylarımızı etkiliyor; aman masayı dağıtmayın” yönünde mesajlar verildiğini ifade eden Sarıkaya, İYİP içerisinde bu konuda daha yüksek bir kaygı olduğuna dikkat çekti.

Altılı masa toplantısı öncesinde Davutoğlu'nun da iki parti başkanıyla ayrı ayrı görüşeceğini kaydeden Sarıkaya, aday belirleme sürecine ilişkin soruları şöyle aktardı:

"- Ekrem İmamoğlu bir adım attı, yakın geçmişte Mansur Yavaş’ın da benzer sözü vardı. Her iki Başkan da yakında çıkıp, “Biz aday değiliz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyoruz’ derse ne olur? İYİ Parti yeni bir adayı veya Akşener’in adaylığını gündeme getirir mi?

- Masa’daki diğer 5 parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklerse, İYİ Parti benzer şekilde yeni bir aday ismi önerir mi?

- Belediye başkanlarının seçime etkisini biliyoruz. Geçen seçim bu belediyeler elimizde olsaydı seçimi çok daha farklı alırdık. Dolayısıyla iki belediye başkanından birinin koltuğunu AK Parti’ye bırakması seçimi almamıza da etki yapmaz mı?

- Yakın geçmişe kadar ağabey-kardeş havasında 15 gün geçmeden yemekte buluşup sohbet eden Akşener ve Kılıçdaroğlu neden bir araya gelip bu konuları ele almıyor?

- Bir ağabey arka kapı diplomasisi ile sorunu çözüp, iki lideri bir araya getiremez mi?

'Ağabeylik veya ablalık yapabilecek kapasitede birinin olmadığı konusunda hemfikir'

Parti Genel merkezlerinin tabandan gelen bu yaklaşımlara bakışı ise farklı…

Öncelikle her iki liderin üzerinde ağabeylik veya ablalık yapabilecek kapasitede birinin olmadığı konusunda hemfikir.

Çünkü ikisi de parlamentonun en tecrübeli ismi…

Bu nedenle önerilen çözüm yolu, aday ismi Altılı Masa’ya gelmeden iki liderin baş başa konuşarak sorunu çözümlemesi.

Çözülmemesi halinde seçim ittifakları dahil, diğer süreçlerin aksayacağı ve sandıktan kayıpla çıkacakları konusunda da ortak kanaate sahipler.

Dolayısıyla Masa’dan uzlaşı ile bir adayın çıkmasının tek şartı olarak iki liderin baş başa görüşmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Masa’dan diğer 5 partinin ortak aday olarak Kılıçdaroğlu’nu önermesi halinde İYİ Parti’nin kurumsal kimliğini güçlü tutmak için nasıl bir yol izleyeceği de ayrı bir konu.

O sorunun çözülmesinden sonra işlerin çok daha hızlı ve rahat ilerleyeceğini Masa’nın diğer partileri de kabul ediyor…"