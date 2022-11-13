Akşener ve Davutoğlu'ndan patlamaya ilişkin ilk açıklamalar

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan ilk açıklamalar geldi. 

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akşener "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.  Başımız sağ olsun…" dedi.

Ahmet Davutoğlu da patlamaya ilişkin "Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu. 

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İstiklal Caddesi’nde patlama: Ölü ve yaralılar var