Akşener ve Davutoğlu'ndan Kızılay'ın çadır satmasına tepki

Kızılay'ın depremde parayla çadır satmasına tepkiler sürüyor.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak' anlayışıyla kurulan Türk Kızılay’ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun!” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ''Kimin malını kime sattınız? İnsanlar sokakta çaresizce çadır beklerken, Kızılay çadır satışı yapamaz. O çadırlar ücretsiz olarak bölge halkına ulaştırılmalıydı. Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor'' ifadelerini kullandı.



