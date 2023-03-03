Akşener TT oldu: 'Tarih olacaksınız'

Nesil olarak ne kötü yönetici çıktınız ya. Bir öncelik belirleyip , makul bir yol haritası çizip, doğru düzgün ilerleyemediniz asla ve hiçbir türlü. Her kafadan ayrı bir ses. Böyle bir dönemde. Unutmayacağız. Gelecek kuşakların hiç biri de unutmayacak.