Akşener TT oldu: 'Tarih olacaksınız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadaki diğer dört genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak önermesi üzerine, bunu kabul etmediğini belirterek millet ittifakından ayrılınca tepkiler yükseldi.
Dün gece parti kurmaylarının yanı sıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. Buradan altılı masadan kalktığını ilan eden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.
Akşener’in masadan ayrılması, kısa süre kalan seçimler öncesi muhalif seçmenin de tepkisiyle karşılaştı.
Twitter’daki paylaşımların bazıları şöyle:
Hepsi bir kenara, sırf haysiyetsiz trolleri bize güldürdüğünüz için bile alacağınız olsun Meral hanım. Bir de lütfen bir daha grup toplantılarınızda benim repliklerimden alıntı yapmayın. Elbette alıntının telifi olmaz ama içime sinmiyor, helal etmiyorum.— İlyas Salman (@ilyassalmansm) March 3, 2023
>>> Umutsuz ve karamsar olmayın!— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 3, 2023
Bu seçim kazanılacak ve Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olacak.
Hiçbir talebim ve beklentim olmadan Sn. Kılıçdaroğlu’nun kazanması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim.
Cumhuriyetin 100. yılı aydınlık olsun!
17 Kasım 2022’de Erdoğan’ın İYİP’ye “Konumunu gözden geçir, masayı terk et” demesinin üzerinden 3,5 ay geçti. Ve İYİP konumunu gözden geçirdi, masayı terk etti…— Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) March 3, 2023
Erdoğan iktidarında “yerli ve milli muhalefet” olma güvencesini aldılar.
Tarih olmayacaklarını bilme güvencesi… pic.twitter.com/FUDwrWkDFM
o masa boş kalmaz.. hak eden oturur..— MustafaKemalErdemol (@mkerdemol) March 3, 2023
Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola...— irfan değirmenci (@degirmencirfan) March 3, 2023
Nesil olarak ne kötü yönetici çıktınız ya. Bir öncelik belirleyip , makul bir yol haritası çizip, doğru düzgün ilerleyemediniz asla ve hiçbir türlü. Her kafadan ayrı bir ses. Böyle bir dönemde. Unutmayacağız. Gelecek kuşakların hiç biri de unutmayacak.— berraktüzünataç (@berraktzntc) March 3, 2023
*Aday olmadın, ben başbakan olacağım dedin.— Gunes Duru 🌈 (@gunesduru) March 3, 2023
*Liderliği kaybetmemek için partinden aday çıkarmadın.
*büyük zahmetle kazanılmış CHPli belediye başkanlarına benim adayım ol diyorsun.
*Ve Kılıçdaroğlu’nu kişisel hırsla suçluyorsun.
resim ortada, ihanet bu. Millet affetmez.