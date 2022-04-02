Akşener tarafından görevden alınan Yavuz Ağıralioğlu: Bir şeyler demek zorundayız

Meral Akşener tarafından İYİP Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na yeni Divan'da yer verilmedi.

Ağıralioğlu konuya ilişkin Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri biraz sükunetle izleyelim, anlamaya gayret edelim. Birkaç gün sonra sanırım bir şeyler demek zorundayız” dedi.

İYİP Milli Güvenlik Politikaları Başkanı emekli Vali Nuri Okutan da yeni Divan'da yer almadı. Okutan'ın yerine Mehmet Tolga Akalın getirildi. Okutan, görev verilmeyişiyle ilgili soruya şu karşılığı verdi: “Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni görevlendirmelerle daha çok merkez sağa bir adım atıldı. Bu konuda benim de Sayın Genel Başkanımıza önerim olmuştu. Kararına saygılıyız.”