Akşener: Suç duyurusunda bulunacağız, gene de bir hareket olacağını düşünmüyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bugün Instagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtladı.

Akşener SPK ve rüşvet iddialarına ilişkin yarın altılı masayı oluşturan siyasi partilerin suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?" şeklindeki soruya yanıt veren Akşener şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin."