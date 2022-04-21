Akşener: Selvi hanım için faturayı ben ödeyebilirim, Kılıçdaroğlu sözünü düşürmemiş olur

Kırşehir'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili konuştu.

Akşener, "3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesik, Sayın Kılıçdaroğlu oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı, olumlu değerlendiriyorum bu tutumunu. Bu elektrik ve doğalgaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Cengiz İnşaat'ın ve Turkcell'in vergi borcunun silinmesinden daha düşük" dedi.

Akşener Selvi Kılıçdaroğlu için de "Ama tabii bu işte Selva Hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu. O da Selva Hanım için" diye konuştu.