Akşener: Seçim kararı alsınlar, 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Çiğdem Akdemir'in konuğu oldu. Gündeme dair sorularını yanıtlayan Akşener, "Hemen bir erken seçim kararı alın, 13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını görün" diye konuştu.
Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan 'Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur' atasözünü paylaştığı için tutuklanan Alp Emeç'le ilgili Akşener, "Şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Pazartesi günü daha net cevaplar alacağız annesi ile iletişim halindeyiz. Genç avukatlar var partimizin bünyesinde ben de takip ediyorum. Bu kadar da olmaz artık" dedi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: