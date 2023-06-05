Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİP Genel Başkanı Akşener Ankara'da bir otelde partisinin il başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu.

İYİP'ten yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.

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