İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu.
İYİP'ten yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi
İYİP Genel Başkanı Akşener Ankara'da bir otelde partisinin il başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu.
İYİP'ten yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.