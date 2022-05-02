Akşener: Partimizi kurmasaydık İstanbul ve Ankara bugün kimler tarafından yönetiliyor olacaktı?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Altınpark’ta düzenlediği “Bayram Sofrası” etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akşener "Türkiye’deki bu kutuplaşmayı, insanların bir birinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de bayram sofrasıydı" dedi.

“İyi ki bu hareketi başlattık” diyen Akşener, “İyi ki İYİ Parti’yi kurduk. Gözlerinizi kapatın. İYİ Parti kurulmasaydı biz şu an nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. Neleri hayal edebilecektik, nelerle ilgili hiç umudumuz olmayacaktı" ifadesini kullandı.

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız, bu yolculuğu yapmasaydık, cesaretinizle dim dik durmasaydınız, bütün engelleri aşa aşa bu güne gelmeseydiniz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından nasıl yönetiliyor olacaktı? Dolayısıyla İYİ Parti iradenin adı. İYİ Parti ve mensupları cesaretin adı. İYİ Parti ve mensupları inşallah Türkiye’nin iyiliğinin adı olacak."