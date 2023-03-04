Akşener partili belediye başkanlarıyla buluştu

Altılı Masa'dan ayrılan ve CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olmaya davet eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantı girişinde Akşener'i, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamalarının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti. (AA)