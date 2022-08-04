Akşener ÖSYM Başkanı'nın özür açıklamasına tepki gösterdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM’nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy’un bugün yaptığı “Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya hesabında ÖSYM Başkanı Ersoy’un açıklaması hakkında şu yorumu yaptı:

“Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın.”