Akşener: O masada HDP olsa biz olmayız

TV100'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu, "Az önce konuştum" programına katılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

'Masada HDP olsa biz olmayız'

HDP'nin olası bir ittifakta yer alması durumunda İYİP'in ittifakta yer almayacağını belirten Akşener, konuya dair şöyle konuştu:

"HDP ile o masada beraber değiliz. O masada HDP yok. HDP de olmadığını söylüyor. HDP üzerinden İYİ Parti'yi zora sokayım diye, Kürtleri incitmeleri kalbimi yaralıyor.

O masada HDP olsa biz olmayız. Ama biz Kürtleri incitmiyoruz. HDP'nin bir oyu var, o oyun elbette bir kısmını almak için tüm siyasi partiler uğraşıyor."

'Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı'

Cumhurbaşkanı adayına dair de açıklamalarda bulunan Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız" sorusuna "Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?" yanıtını verdi. Akşener, konuya dair "Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız. Bu sistemi değiştirmeye yönelik adımları zorlayacak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu, tek adayla gitmek" yorumunda bulundu.

Akşener, "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olur mu" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu."