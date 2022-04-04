İYİP'ten 'Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın' açıklaması

Partisinin başkanlık divanındaki değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Bunlar parti içi meselelerdir. Her kongreden sonra siyasi partilerde değişiklikler olabilir. Bu tartışmanın yaşanması aslında İYİ Parti'nin demokrasi anlayışından kaynaklı bir durum." dedi.

"İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar." diyen Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Koray Bey'in durumu malum. Koray Bey bu partinin kurucusu ve herkes tarafından kabul edilmiş bir şahsiyet. 'Teşkilat Başkanlığı yapar mısın?' diye bana sorsanız, bu yaşta böyle bir göreve talip olmam. Çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey bunu parti kurulduğundan beri yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp başka bir makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim partimizde tartışılmıyor. Koray Bey'in divandaki yerinin değişmesi Ona olan sevgimizi ve saygımızı azaltmaz." dedi.

"Yavuz Ağıralioğlu bey de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır" diyen Dervişoğlu, "Partimizin TBMM'ye geldiği itibaren de sözcü nitelikli sıfatları vardır. Ben onunla halef-selefim. Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü yaptı. Yavuz Ağıralioğlu bey boşta birisi değil, partimizin milletvekilidir. Hala bulunduğu konum itibariyle de hem kendi adına hem de partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme selahiyetine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Soylu'ya yanıt

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve İYİP'lilere laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Daha da ileri gidiyorum, haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum." dedi.