Akşener milletvekilleriyle bir araya geldi: 'Yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ortak cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Millet İttifakı toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, toplantıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nda yer alan partilerin genel başkanlarıyla olan toplantıdan sonra Akşener'in kendilerini toplantıya çağırdığını belirten Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımız toplantıyla ilgili bizi bilgilendirecek. Biz de kanaatlerimizi paylaşacağız. İYİP mekanizmalarında karar süreçleri, partinin kurullarıyla alınıyor. Hep böyle oldu, hep iyi sonuçlar çıktı. Ortak bir karar aldık, kolektif bir karar aldık. Milletin ve Türkiye'nin menfaatlerine, yarınına ve bugününe yönelik. Yine öyle olacaktır" diye konuştu.

'İsmi konuşmadık'

Tatlıoğlu, "İsim konusunda bir uzlaşı var mı?" sorusunu, "İsmi konuşmadık. Henüz bir şey konuşmadık" şeklinde yanıtladı.

"Genel Başkandan size bu yönde bir şey geldi mi?" sorusu üzerine Tatlıoğlu, "Şu an itibarıyla hiçbir bilgi yok. Sayın Genel Başkan bu paylaşımı yapacak. Türkiye için ne iyiyse, Türkiye'nin bu tek adam sisteminden çıkışı için ne uygunsa onu yapacağız" dedi.

'Yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız'

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın, sosyal medyada yer alan açıklamasının anımsatılması üzerine, bunların kişisel tavırlar olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, "Biz bir kolektif karar almaya geldik. Genelde İYİ Parti olarak kolektif karar alırız. Bütün konularda Başkanlık Divanımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, yarın il başkanlarımız, cumartesi günü geçmiş dönem il başkanlarımız ve yine milletvekillerimizin hepsiyle beraber toplanıp bir karar vereceğiz. Milletimiz için çok iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin beş partinin anlaştığı" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine, Tatlıoğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgilenmedik. Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız" sözlerini sarf etti.

'Ne olduğu konusunda bilgilendirileceğiz'

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat, bir uzlaşı olmuş mudur?" sorusuna ise Tatlıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve İYİP'in bu konuda başından beri söyledikleri bellidir. Biz ilkeli siyaset yapıyoruz, Sayın Genel Başkanımız da öyle. Türkiye'de ilkeli siyaset yapılır, yapılsın da arzu ediyoruz. Şimdi ne olduğu konusunda bilgileneceğiz. O konuda arkadaşlarımız kanaatlerini belirtecek. Cumartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız deprem bölgesinde. Onlar da gelecekler, cumartesi günü daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye iyi olacak." (AA)