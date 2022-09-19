Akşener: Meral Akşener'e Etimesgut’ta 'PKK’lı’ ama Batman’da ‘faili meçhulcü’ diyorlar

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilere ilişkin konuştu.

"Meral Akşener’e Etimesgut’ta ‘PKK’lı’ ama Batman’da ‘faili meçhulcü’ diyorlar" diyen Akşener "Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır’da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve bana şöyle dedi: ‘Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: 'Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk diye?’ Siz o insanları darmaduman ettiniz. PKK'ya feda ettiniz feda, siz kimsiniz de bizi suçlamak kim."

"Ama bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler" diyen Akşener, "Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK’nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı, ayrılıkçı terör örgütüdür. Bu başka bir şey. Bizim Güneydoğu Anadolu’da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz?" ifadelerini kullandı.