İYİP'li Poyraz: Garantili projelerde 'kamulaştıracağız' demek hukukun üstünlüğüne aykırı

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Diken’den Altan Sancar’a konuşan Poyraz, İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın "Devlette devamlılık esastır" diyerek iktidara yakın şirketlere verilen ihale ve projelerin iptal edilemeyeceği şeklindeki açıklamasına "Tam bir buçuk yıl önce katıldığım bir programda CHP’nin kıymetli yetkilileri ‘Kamulaştıracağız’ demişlerdi. Bu cümle üzerine ‘Sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kıymetli yetkilileri, vatandaşın ve kamuoyunun anlayacağı dilde bunu söylemeyi tercih ettiler’ demiştim. Zira hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini savunan İyi Parti olarak, iç ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem ve faaliyeti biz uygulamayız, bunu meşrulaştıramayız" yanıtını verdi.

'Sözleşmeleri iptal edeceğiz'

"Yeni bir proje gelirse ve bu da Türkiye’nin kamu yararını barındırmıyorsa bununla ilgili gerekeni yaparız" diyen Poyraz, "Öncekilerle ilgiliyse onun da prosedürü vardır. Ama bu prosedür ‘Sözleşmeleri iptal edeceğiz, kamulaştıracağız’ şeklinde değil. Uluslararası platformda meşru, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığına yakışır, bu konuyla ilgili suistimali olanların ifşa olduğu, suistimaller sebebiyle Türkiye’nin uğradığı zararların da tazminine gidecek yolu açabilecek hukuk vizyonuna ve hukuki altyapıya sahibiz. Bütün yol haritası hazır. İyi Parti varsa artık stratejik akıl var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığını muhafaza ederek vatandaşımızın tek kuruşuna bir halel getirmeden tüm suistimallerin tazmini sağlanacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Hangi hileye hangi hurdaya başvurdukları önemli değil. Bütün reçetelerimiz hazır kuruşu kuruşuna tazmin edilecek" şeklinde konuştu.

'Çok eskiden bir dostlukları ve tanışıklıkları var'

Uğur Poyraz, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Sedat Bucak’la görüşmesine ilişkin de şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde genel başkan istirahatte geçmişti ve Sayın Bucak’ın bir daveti vardı. Çok eskiden de bir dostlukları ve tanışıklıkları var. Hava da 45 derecenin üzerindeydi ve otelden çıkılacak gibi değildi. Sayın Bucak da çok nazik bir davette bulunuyordu ve genel başkan da ‘Hadi bir uğrayalım’ dedi. Heyette Sayın Salim Eseroğlu, Sayın Ümit Dikbayır, Şanlıurfa il başkanımız ve genel başkanımızın iki danışmanı vardı. Ondan sonra hep beraber Sayın Bucak’ın misafir olduk. Eski günlerden sohbetler edildi. O siyasetin daha uzlaşmacı, birbirine daha tahammüllü olduğu dönemler yad edildi. Güzel bir sohbet oldu ve misafirliğimiz sona erdi."