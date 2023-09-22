Akşener, Levent Gültekin’i yalanladı: Mahkemeye vereceğim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Levent Gültekin’in açıklamalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Akşener, “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı” dedi.

Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalından yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi.”