Akşener KYK yurtlarını 'aile yapısına' aykırı buldu: Depremzedeler İstanbul Finans Merkezi'ne yerleşsin

Depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) uzaktan eğitim kararını eleştirdi.

'Derhal vazgeçin'

Nisan ayında yüz yüze eğitimi de kapsayan hibrit eğitim modeline geçilme ihtimalinin de reddedilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Bu işten derhal vazgeçilmesi lazım" dedi.

KYK yurtlarının ailelere verilmesinin yanlış olduğunu belirten Akşener, itirazının gerekçesini "Aileleri KYK yurtlarına yerleştirmek yanlıştır. Bizim inançlarımıza aykırıdır. Bizim geleneklerimize, ailevi davranış biçimlerimize aykırıdır" sözleriyle açıkladı.

Depremzedeler için İstanbul Finans Merkezi'ni önerdi

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için İstanbul'daki boş binalara işaret eden Akşener "İstanbul Finans Merkezi var. En az 100 bin kişilik kapasitesi olan bir yerdir. Orası 10-15 gün içinde depremden zarar görüp tahliye edilmesi gereken insanlarımıza açılabilir. Böylece de KYK yurtları serbest kalır" önerisinde bulundu.