Akşener Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' mı dedi?

Gazeteci Murat Yetkin dün Saraçhane'deki mitingde "günün hareketi"ni mitingin sonlarına doğru İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığını yazdı.

"Akşener bu hareketle Kılıçdaroğlu’na “Ağabey, kendi adaylığını ilan etme” mi demek istiyordu?" diye soran Yetkin, Akşener'in vücut dilini şu sıralar iyi izlemek gerektiğini öne sürdü.

YetkinReport'ta yer alan yazıdan ilgili bölüm şöyle:

"... DEVA lideri Ali Babacan’ın İmamoğlu’nun uğradığı yargı haksızlığıyla beraber HDP’nin önceki eş başkanlarından Selahattin Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanlığından alınan Canan Kaftancıoğlu’nu anması dikkat çekiciydi.

Ama günün hareketini mitingin sonlarına doğru Akşener yaptı.

O ara Saraçhane slogan yarışına da sahne oluyordu. İmamoğlu’nu savunanlar “Her şey çok güzel olacak” diyordu. Kılıçdaroğlu’nun “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı da yaygındı.

Akşener ise adeta İttihat ve Terakki’nin İkinci Abdülhamid’e yüklenmesi gibi -söylemesi zor da olsa- “kahrolsun istibdat (baskı), yaşasın hürriyet” sloganını benimsemişti.

Akşener’e dek İmamoğlu liderleri anonsa edip kürsüye dek eşlik edip sonra geri çekiliyordu. Akşener İmamoğlu’nun çekilmesine izin vermedi, “sen kal” dedi; elini tutup bir süre öyle konuştu.

Bu tutum diğer partileri dalgalandırdı.

Akşener bu hareketle Kılıçdaroğlu’na “Ağabey, kendi adaylığını ilan etme” mi demek istiyordu? İmamoğlu’nun taşıdığı hukuki riskler onun siyaseten artan desteğini hukuken zayıflatmış görünüyordu. O nedenle “Adayımız İmamoğlu” demek şu aşamada riskliydi.

Akşener’in vücut dilini şu sıralar iyi izlemek gerekiyor."